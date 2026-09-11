Депутатите ще изберат 11 от 20 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет.

В сайта на Народното събрание са публикувани всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на парламента. От тях народните представители трябва да изберат 11 души – шестима, които да бъдат в Съдийската колегия, и петима – в Прокурорската колегия.

Народни представители от „Прогресивна България" предлагат за членове на Прокурорската колегия на ВСС - Красимир Комсалов, Стефан Милев, Милена Карагьозова, Иван Калибацев, Екатерина Гетова. За Съдийската колегия на ВСС са предложени - Цветко Лазаров, Петьо Славов, Иван Ранчев, Калин Баталски, Силвия Цанова, Анета Антонова, Михаил Малчев.

Народни представители от „Продължаваме промяната" предлагат Васил Пандов за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, както и Светлозар Георгиев, Евгений Стайков, Таня Радуловска-Мадамжиева. За Прокурорската колегия на ВСС предлагат Емил Дечев, Веселин Вучков и Андрей Янкулов.

Народни представители от „Демократична България" предлагат също Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска – Мадамжиева, но последните двама са припознати от мотивирани инициативни предложения на неправителствения сектор. Друга разлика е, че те предлагат Дечев за член на Съдийската колегия, както и Радуловска-Мадамжиева, а Янкулов – за Прокурорската колегия.

Народни представители от „Възраждане" са припознали кандидатурата на Цвета Рангелова, внесена като мотивирано инициативно предложение на Сдружение „Движение - Ние жените", като я предлагат за член на Съдийската колегия на ВСС.

С приетите на 26 юни от Народното събрание промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) се урежда процедурата, по която ще бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарни групи, като в ЗСВ и Процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от два месеца преди избора, след което комисията ги разглежда. Комисията проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува.

Народното събрание избира всеки член поотделно с мнозинство от две трети – 160 гласа „за". Според приетата от Пленума на ВСС хронограма първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 октомври. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември, съобщава БТА.