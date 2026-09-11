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Продължава борбата с пожара край Димовци, засегнати са над 300 декара гора

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Един от хеликоптерите, който гаси пожара в района на гурковското село Димовци. Снимка: Община Гурково

Продължава борбата с пожара край Димовци, засегнати са спомагателни постройки и над 300 декара гора. Няма пострадали хора и жилищни сгради.

На място са екипи на пожарната, военнослужещи, служители на МВР, горски служители, представители на местната власт, както и два военни хеликоптера AS 532 AL Cougar.  Има засегнати спомагателни постройки и необитаема сграда, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По информация на Община Гурково към момента са засегнати над 300 дка иглостна гора, съобщава БТА.

Очаква се тежка техника от „Мини Марица-изток", с която ще бъдат направени необходимите просеки и ще бъде изграден защитен периметър, за да бъде населеното място напълно изолирано от пожара, посочи още Калоян Дамянов.

По-рано днес областният управител каза, че е информирал кабинета за ситуацията. Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.

Един от хеликоптерите, който гаси пожара в района на гурковското село Димовци. Снимка: Община Гурково

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