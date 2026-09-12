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Огненото зарево се вижда и във Велико Търново, кметът успокои: няма огнища в общината

Дима Максимова

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Снимка: Фейсбук / Галина Минчева

Пожарът, който се вижда от Велико Търново, е избухнал около 23:20ч. в склад на военен завод, който се намира между Трявна и Царева ливада, написа във фейсбук кметът Даниел Панов.

По негово разпореждане, кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната.
Даниел Панов е в постоянен контакт с двете съседни общини Трявна и Дряново, с кметовете на населените места, както и с пожарната.

Снимка: Фейсбук / Галина Минчева

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