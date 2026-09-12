Няма опасност за жителите близо до горящия склад за боеприпаси на "ЕМКО", увери МВР

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов отиват на мястото на инцидента

Активирана беше системата BG Alert заради пожара в склад за боеприпаси на в района на село Горни Върпища, област Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Няма опасност за служителите, които са били евакуирани, уточниха оттам.

А поне три екипа от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят ситуацията. Няма опасност за населението в близките населени места, а районът е отцепен, казаха още от МВР и уточниха, че най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Изявление ще бъде направено в 11:00 часа, при село Царева ливада, при жп прелеза, съобщават още от областната дирекция на полицията.

По-рано областният управител на Габрово Кристина Сидорова каза, че има информация за пожар в склад на "ЕМКО" за боеприпаси в дряновското село Горни Върпища и пътува към мястото заедно с директора на ОД на МВР Илиян Иванов и с директора на регионалната пожарна Пламен Генчев.

На 10 август пожар избухна в склад за боеприпаси във завод "ЕМКО" край село Белица, община Трявна. Преди седмица от Окръжната прокуратура в Габрово съобщиха, че продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склада на завода край Белица.