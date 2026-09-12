Йорданка Фандъкова: Не обявяваме подкрепа за никого на президентските избори

Не издигаме кандидат за президентските избори и не обявяваме подкрепа за никого. Решението е взето, времето ще покаже дали е правилно или не.

Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" депутатката от ГЕРБ и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова.

"Аз подкрепях тезата, че не трябва в тази ситуация да издигаме кандидати. Тя стана и общо политическо решение. Не, защото тези избори не са важни. Участие заради самото участие не е стратегия", обясни тя.

Фандъкова припомни, че от ГЕРБ са призовавали месеци за обединение за издигане на общ, приемлив кандидат.

"Очевидно, че Андрей Гюров и Георги Кандев могат да получат подкрепата на своята общност. Разговори ни бяха отказани още на старта. Имаме много силни личности в ГЕРБ, много опитни политици, обсъждахме различни имена, ако се беше взело другото решение", каза още тя.

Тя заяви, че до втория тур има много време.

"Предстои кампания, нека всички кандидати убедят гражданите и аз кой е най-добрият и за кого си струва да се гласува".

"Вече ми омръзна всички политически сили да изграждат идентичност върху отрицанието на ГЕРБ. Нека видим как ще се справям, когато има разумни предложения подкрепяме, но сме категорична опозиция в парламента. Критикуваме с основание доста от политиките, но сме и член на инициативи", обясни още тя.

Фандъкова коментира и резултатите от теста PISA.

"За нас няма изненада в тези резултати. Не може да работиш по един и същ начин, очаквайки да постигнеш друг резултат. Има нужда от сериозни промени и се надявам сега екипът на министерството на образованието да ги направи", каза тя.