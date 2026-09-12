Даниел Митов: Трябваше да има кандидат-президентска двойка ППДБ - ГЕРБ

"Към президентските избори трябва да се подхожда с необходимото уважение, не може да ги превръщаме в игра с инициативни комитети и водни пистолетчета", коментира пред bTV Даниел Митов от ГЕРБ.

"Ако искаш да спечелиш, първо си даваш равносметка колко тежиш, поставяш си цели, търсиш подкрепа. Ние отправихме апел към ПП-ДБ да издигнем двойка, която има реален шанс да спечели. Но те предпочетоха вместо това да влязат в тези игри с комитети и пистолетчета", обясни той.

И допълни: "Ако има партия, която има подготвени хора, това е ГЕРБ".

"Защо нямаше проблем да стане Гюров подизпълнител на БНБ с помощта на ГЕРБ, както и стана. Той беше избран с гласовете ни", смята Митов.

По думите му "Гюров е на ПП-ДБ, няма какво да се залъгваме. Но и "Прогресивна България" не издигна кандидат, а сега почна това с инициативните комитети".

Митов смята, че "някои хора от ПП-ДБ още не разбират характера на представителствата на демокрацията. Сега Гюров казва, че няма да се среща с партийни лидери. Когато се срещаш с лидера на някоя политическа партия, се срещаш с избора на една част от хората".

И посочи: "Какъв щеше да е проблемът, ако, да речем, в президентската двойка кандидатът за вицепрезидент беше от ГЕРБ. Например ген. Запрянов. Не сме водили разговори с ПП-ДБ. Те или не знаят как функционира демокрацията, или подкрепят умишлено г-жа Йотова".

"Инатлъкът на ПП-ДБ ни постави в тази ситуация. Моето мнение беше, че трябваше да има кандидат-президентска двойка. Нямаше според мен да е проблем, ако, както казах, един от тях да е от ГЕРБ".