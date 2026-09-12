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Учителите на полицай Атанасчиков: Беше физически и психически устойчив

Тони Маскръчка

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Петко Атанасчиков. СНИМКА: ПГ по МСС "Пейо Яворов" - Гоце Делчев

Гимназията, където е завършил средното си образование самоубилият се полицай Петко Атанасчиков, изказа съболезнования към роднините и близките му. От Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо К. Яворов" в Гоце Делчев публикува във фейсбук тъжен пост за загубата на младия живот.

28-годишният служител на Охранителна полиция в СДВР се самоуби в дома си в София преди два дни. Полицаят стана известен след като на протестите миналата есен в столицата бе заснет как се плези на протестиращите.

"Петко Атанасчиков беше наш ученик, който се дипломира през 2017 година. Винаги усмихнат, лъчезарен и готов да помага във всичко. Добър ученик и спортист. Физически и психически беше силен и устойчив.
Негативните коментари за него не кореспондират с истината, но те бавно и сигурно убиват емпатията и хора, променят и съдби. Почивай в мир, прекрасно мъжко момче!", написаха неговите учители.

Петко Атанасчиков. СНИМКА: ПГ по МСС "Пейо Яворов" - Гоце Делчев

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