Константин Проданов: Цените на горивата не са непосилни, за да има помощи

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В никакъв случай не трябва да се слага знак за равенство между премиера Румен Радев и Илияна Йотова

Повишение на данъчните облекчения за работещите родители, по-високи помощи за отглеждане на деца, по-високи майчински в бюджет 2027

Държавата е готова да реагира, ако цените на горивата станат непосилни.

Това каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Цените на горивата отново гонят доста високи стойности. 100 долара на барел през 2026 г. са малко различни от 100 долара през 2022 г. Готви се пакет от мерки, които да се активират при определени условия. Нашата теза е, че каквито и да е помощи трябва да бъдат насочени към тези, които имат нужда. Според мен този момент още не е дошъл. Безспорно са много високи, но не е дошъл моментът за целеви помощи", обясни той.

Към момента средната цена на дизеловото гориво у нас според платформата Fuelo e 1,88 евро за литър, като на някои бензиностанции дизелът гони цени от 2 евро за литър. Бензинът е със средна цена 1,63 евро/литър, а някъде достига 1,73 евро.

Проданов каза, че с бюджет 2027 г. ще се въведе електронно фактуриране, което ще изсветли бизнеса и ще затвори вратички, които се използват за избягване на плащането на ДДС.

"Ще видите разходните политики в бюджета, но философията се базира на три стълба - намаляване на прекомерния държавен дефицит, социалните мерки и политиката по доходите. Ще има повишение на данъчните облекчения за работещите родители, по-високи помощи за отглеждане на деца, по-високи майчински. Третият стълб е насочен към създаване на благоприятна инвестиционна страна", обяви депутатът.

На въпрос дали са готови за "радикална реформа", Проданов отговори, че трябва функционален анализ, защото на много места има сериозни проблеми.

"В бюджет 2027 ще задължим частните болници, които ползват ресурс от НЗОК, да провеждат търгове за лекарства. Ще има централизирани търгове, които държвата ще провежда за скъпите лекарства", обясни той.

Депутатът коментира и образованието след лошите резултати на теста PISA.

"Работи се по механизъм, който ще обвърже финансирането с получените резултати", каза Проданов.

Относно промяната в данъчните оценки на имотите той обясни, че става дума за данъчни оценки, които не са пипани от приблизително 20 години.

"Те са много ниски и колегите са преценили, че увеличенията са нормални и допустими стъпки. България събира три пъти по-малко местни данъци, отколкото средно в ЕС. Това означава по-малко средства за общините. Този тип актуализация ще им даде възможност за повече средства", обясни депутатът.

Той увери, че няма да се пипа такса "смет".

"Индикатори като данъчните оценки не трябва да ги оставяме дълго време без промяна, защото после се налага ударно да ги догонваме", каза още Проданов.

Относно промените при бързите кредити той каза, че те са доста проблемен сектор и са обвързани с хазарта.

"Пред такива офиси обикновено стоят хора в добра спортна форма, които напомнят на едни отминали времена. Аз лично бих се притеснил да вляза в такъв офис", заяви той.

"От 2014 г., когато е приет сегашният закон за бързи кредити, той не работи. Става дума за така нареченото ГПР. По начина, по който се формира в момента, ако трябва да се спазва буквата на закона - взимате 100 евро заем, допустимата лихва за една седмица е 1,60 евро. Никоя фирма няма да ви отпусне такъв заем", обясни Проданов.

По думите му в крайна сметка се стига до такива куриози, че хора взимат 500 и връщат 5000.

"Това искаме да пресечем, да изсветлим сектора", каза депутатът.

По темата с цените той каза, че ако правителството не бе предприело мерки, когато изтече законът за еврото, е щяло да има шоково поскъпване.

За президентските избори Проданов заяви, че Илияна Йотова е най-подготвеният политик.

"Вярвам, че огромна част от нашите симпатизанти ще я подкрепят, но в никакъв случай не трябва да се слага знак за равенство между премиера Румен Радев и госпожа Йотова", каза той.

Относно вчерашния скандал с помилването на Огнян Атанасов той каза, че издава слабост и липса на аргументи.

"Прибягва се до такива уйдурми. Явно някой си представя, че госпожа Йотова лично мери температурата на затворници. Помилването се прави не по симпатия, а на база медицински и хуманитарни съображения. Тук няма никакъв скандал, но самият факт, че опозицията прибягва до това показва, че това е нивото. Те не искат да говорят за смислените неща, а прибягват до такива удари под кръста", заяви той.