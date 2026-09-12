Гора пламна от запалила се кола до асеновградско село, 8 часа гасиха (Снимки)

Около един декар е унищожен от пламъците

Стотици декари гора бяха спасени благодарение на задружните усилия на огнеборци, доброволци и служители на Държавното горско стопанство в Асеновград. В продължение на 8 часа те гасиха пламъци, тръгнали от горящ автомобил в гората над село Врата, в близост до местността Белинташ, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".