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Гора пламна от запалила се кола до асеновградско село, 8 часа гасиха (Снимки)

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Колата се запалила, а пламъците бързо се прехвърлили към дърветата. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Около един декар е унищожен от пламъците

Стотици декари гора бяха спасени благодарение на задружните усилия на огнеборци, доброволци и служители на Държавното горско стопанство в Асеновград. В продължение на 8 часа те гасиха пламъци, тръгнали от горящ автомобил в гората над село Врата, в близост до местността Белинташ, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Огънят бързо се прехвърлил върху растителността и навлязъл в иглолистната гора. На място незабавно пристигнали два пожарни автомобила от Асеновград. Огнеборците се изправят пред труден терен и реална опасност огънят да обхване огромна горска територия. Пожарът унищожава около 1 декар иглолистна гора, но благодарение на бързата и професионална реакция са спасени стотици декари. В 19 ч. е бил ликвидиран.

Огнеборците реагирали незабавно. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Огнеборците реагирали незабавно. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
В гасенето се включили доброволци и служители на горското стопанство. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
В гасенето се включили доброволци и служители на горското стопанство. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Стотици декари гора са били спасени. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Стотици декари гора са били спасени. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Колата се запалила, а пламъците бързо се прехвърлили към дърветата. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Огнеборците реагирали незабавно. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
В гасенето се включили доброволци и служители на горското стопанство. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив
Стотици декари гора са били спасени. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

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