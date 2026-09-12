Създателят на PISA: Българските ученици не са любознателни, липсва им упоритост

"Често, когато виждаме, че децата изпитват затруднение, се опитваме да им улесним нещата, вместо да им помогнем да преодолеят границите си, което е един от най-големите проблеми в образованието", коментира пред bTV германския статистик и създател на програмата за международно оценяване на ученици PISA Андреас Шлайхер.

По думите му "учениците често се затрудняват да правят изводи на база това, което знаят, и да ги прилагат в реалния живот".

И допълни: "Животът няма да ви награди за това, което сте запомнили от училище".

"Забелязвам, че българските ученици не са любознателни, липсва им упоритостта да опитат отново, когато се провалят, а работодателите днес не искат хора, които знаят много, а които могат да правят много", коментира още Шлайхер.

И отбеляза, че "училището трябва дълбоко да обмисли това какво ни прави хора, ние създаваме смисъл, творци сме, изграждаме сложни взаимоотношения". И ако не се работи в тази насока, то "в училище ще произвеждаме второкласни роботи, вместо първокласни хора".

"Образованието трябва да се основава на таланта, който притежават, на тяхната ангажираност и стремежи", каза още германецът.