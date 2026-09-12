Иван Христанов: С Гюров и Кандев не разчитаме на един електорат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един кандидат за президент трябва да излезе и да се заяви рано, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат.

Това каза бившият министър на земеделието и настоящ кандидат за президент Иван Христанов в предаването "Денят започна с Георги Любенов" по БНТ.

Христанов поясни, че с Андрей Гюров и Георги Кандев не разчитат на един и същи електорат.

"България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб", обяви той.

По думите му през последните 36 години сме видели "множество слаби президенти" и заяви, че кандидатурата му е на "човек с опит".

"Искам от колегите силни кампании, а не да се замеряме с пясък. Аз отказвам да участвам в такъв тип кампании", заяви Христанов.

"Започнахме нашата подготовка преди 15 месеца, търсихме подкрепа, разговаряхме с всички формации, които днес се опитват да излъчат кандидат. Ние не започваме вчера, няма спонтанно решение тук", обясни той.

Христанов каза, че се бори за балотаж, защото в момента е в челната тройка.