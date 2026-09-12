ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политико: Ирландия посреща Тръмп с „100 хиляди път...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23547522 www.24chasa.bg

Иван Христанов: С Гюров и Кандев не разчитаме на един електорат

6888
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иван Христанов КАДЪР: bTV

Един кандидат за президент трябва да излезе и да се заяви рано, за да имат време хората да го опознаят. Да му проверят гардероба, да имат време да проверят за мръсотии и съответно на изборите да има един прозрачен кандидат. 

Това каза бившият министър на земеделието и настоящ кандидат за президент Иван Христанов в предаването "Денят започна с Георги Любенов" по БНТ. 

Христанов поясни, че с Андрей Гюров и Георги Кандев не разчитат на един и същи електорат. 

"България има нужда от силен президент, защото няма как да имаме силен коректив на изпълнителната и законодателната власт, ако президентът е слаб", обяви той. 

По думите му през последните 36 години сме видели "множество слаби президенти" и заяви, че кандидатурата му е на "човек с опит".

"Искам от колегите силни кампании, а не да се замеряме с пясък. Аз отказвам да участвам в такъв тип кампании", заяви Христанов. 

"Започнахме нашата подготовка преди 15 месеца, търсихме подкрепа, разговаряхме с всички формации, които днес се опитват да излъчат кандидат. Ние не започваме вчера, няма спонтанно решение тук", обясни той. 

Христанов каза, че се бори за балотаж, защото в момента е в челната тройка. 

Иван Христанов КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата