Приключи първият етап от ремонта на трамвайното трасе по бул. „Княгиня Мария Луиза"

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От 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии № 12 и № 27

Приключи първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза". Извършени са 72-часови проби с движение на трамваи по обновения участък от обособеното трасе между ул. „Опълченска" и бул. „Христо Ботев", съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Реконструираният участък е с дължина 507 м и е част от проекта за цялостното обновяване на 1,2 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни.

"Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон", каза кметът на София Васил Терзиев.

„Обектът се изпълнява в график. Целта ни е поетапно да обновим 1.2 км трамвайно трасе и да осигурим по-надеждно, безопасно и удобно движение", посочи и заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

Завършването на този етап ще позволи от понеделник, 14 септември, частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

От 14 септември се въвежда нова временна организация на движението. Частично се променят маршрутите на трамвайни линии № 3, № 4, № 6 и № 7 и на автобусни линии № 78, № 213, № 305 и № 404. Възстановяват се маршрутите на трамвайни линии № 12 и № 27 и се разкрива временна автобусна линия № А3ТМ.

Изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев". Там ще бъде извършена пълна реконструкция на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и осигурена възможност за обслужване на трасетата за телекомуникационна свързаност на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът включва цялостна реконструкция на 1,2 км трамваен релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза" от ул. „Опълченска" до ул. „Козлодуй". С изпълнението му ще бъде обновено едно от най-старите трамвайни трасета в София, изградено преди 50 години.