Министър Демерджиев: Един склад се е взривил, неглижират се условията за безопасност

Министърът каза, че не изключва външна намеса, но призова да не се спекулира

Един склад се е възпламенил и експлодирал. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който е на място край село Царева ливада, където снощи се запали склад на "ЕМКО". Министър Иван Демерджиев след пожара в "ЕМКО" СНИМКА: Дима Максимова

Той успокои, че ситуацията вече е овладяна и в момента се проверява дали пожарникарите могат да влязат вътре и да довършат гасенето.

"Към момент има отделни огнища, които се дозагасяват, но няма опасност нито за другите складове, нито има вероятност пожарите да излязат извън територията на складовете", каза той.

На въпрос как си обяснява факта, че в рамките на месец два склада на една и съща фирма горят, Демерджиев отговори, че в момента тече разследване, което е изключително сериозно и подробно. Дори се проверяват случаи назад във времето, в които е имало подобни пожари в складовете но "ЕМКО", за да се търсят евентуална връзка.

"Не искам да си представям и въобразявам, всички хипотези са на масата и ги разследваме подробно. Всяка една възможност да се стигне до това възпламеняване, ще бъде проверена", категоричен бе той.

Той каза, че е споделил на премиера Румен Радев и ще се вземат мерки от правителството, държавата и всички служби.

"Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме един инцидент, имаме втори, имали сме и други назад във времето. Достатъчно сериозен източник на опасност е тази дейност, за да се неглижират мерки", каза министърът.

Той обясни, че ще се обследва всеки един склад на територията на страната и ще се издадат съответните предписания.

"След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото", обяви Демерджиев.

Той все пак поясни, че не се изключва външна намеса.

"Когато си неглижирал условията, при които се съхраняват такива опасни вещества, тогава едното не изключва другото. Компаниите са длъжни да правят това максимално отговорно. А ако има външна намеса, това е наш ангажимент да установим", каза министърът.

На място край Царева ливада са СОБТ, ДАНС. Министърът каза, че всички служби са на място още от снощи. Не се е наложила евакуация на жители.

По думите му боеприпасите, съхранявани в този склад са много по-малко и затова и отломките не са много.

"Предният път цялата сграда беше унищожена, сега е само частично засегната", обясни той. "Беше задействана BG-Alert, но евакуация не се е налагала.

Демерджиев каза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент на 10 август.

"Очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде узаради ситуацията в нашия регион", каза той.

Вече има образувано досъдебно производство и е започнато разследване. Разпитани са и свидетели. По време на взрива на място е имало двама охранители. Все още огледи на местопроизшествието не могат да бъдат извършени. Изчакваме компетентната реакция на СОБТ, които ще преценят ,кога е възможно да се влезе за огледи", поясни окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков СНИМКА: Дима Максимова

В склада са се съхранявали боеприпаси и компоненти, свързани с производството на такива.

Директорът на производството на "ЕМКО" Славчо Димиев обясни, че вътре са се съхранявали основно барутни състави, съвсем малко среднокалибрени боеприпаси - около 100 броя. Директорът на производството на "ЕМКО" Славчо Димиев СНИМКА: Дима Максимова

"Ние в момента не влагаме барутни състави в производство и не отиват в готова продукция", обясни той. Посочи, че в складовата база се съхранява такъв тип материали и имущество, което има сравнително слабо движение, заради отдалечеността и трудния пътен достъп. Тя не е оперативна както складовете на производствената площадка в Белица.

Министър Демерджиев отново призова да не се правят спекулации.

"Ще направим всичко възможно по най-бързия начин да установим фактите такива, каквито са, защото предположенията са нещо твърде опасно в момента", каза той. Подчерта, че има разлика между този и предходния случай от 10 август.

"Този инцидент по-скоро наподобява предходни инциденти, които са настъпвали в складове, в които известно време не е имало нито товаро-разтоварни дейности, нито посещения от страна на работници и служители", каза министърът.

По думите му не е необходимо да се свиква КСНС, защото кризата в момента се управлява на място, на терена, до самото предприятие. "При положение, че много пъти сме ставали свидетели как такива кризи се управляват кабинетно във ведомствата. Не мисля, че в момента нещо повече от това, което се прави тук е могло да бъде направено", заяви министърът и отново подчерта, че следващата стъпка е едно национално обследване на сектора.

На въпрос дали е застрахован складът, Димиев попита кой застраховател застрахова боеприпаси. За охрана той обясни, че е 24-часова, въоръжена. Има и видеонаблюдение.

"Тя трябва да бъде уголемена, за да може да се предпазят такъв тип обекти от такива инциденти. Явно от това се нуждае, но е ясно, че не може на всеки прозорец да сложим по един танк да ги пази", обясни директорът.

Димиев обясни, че в област Габрово има две складови бази и един производствен обект, който също има складове. Охраната била увеличена още след предходния инцидент.

"Ако се очаква да кажем, че от утре ще имаме бронирана техника, няма да го кажем", категоричен бе той.

"Охранителният състав е забелязал развитието на пожара към един от складовете чрез видеонаблюдението и по правилата за евакуация са се евакуирали в много къс период от време", обясни Димиев.

Демерджиев каза, че информацията от камерите е свалена и ще бъде анализирана максимално подробно.