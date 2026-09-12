Атанас Атанасов след взрива в "ЕМКО": Радев, идвай на доклад пред парламента

"Радев, ти отговаряш за сигурността - идвай на доклад пред парламента!", това заяви ген. Атанас Атанасов в своя позиция, разпространена от пресцентъра на ДСБ.

В петък вечер се запали отново склад на "ЕМКО" край Царева ливада. На 10 август отново имаше пожари в складове на същата фирма.

След пожара през август британският "Телеграф" излезе със заглавие - Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски оръжейни заводи, включително в България. Британският вестник се позова на информация на западни разузнавателни източници. Смята се, че Кремъл е вербувал членове на местни банди да саботират компании от отбранителната индустрия, като целта била "да се изпита решимостта на НАТО".

Според изданието е възможно един от случаите на саботаж да е взривът на 10 август в оръжейния завод на ЕМКО край Трявна. Първо беше съобщено, че причина за инцидента е запалването на камион. От компанията заявиха, че изключват версията за човешка грешка, като припомниха, че подобни инциденти в складови обекти на ЕМКО е имало през 2011, 2022 и 2023 г.

Ето какво още пише в позицията на Атанасов:

Само 33 дни след предишния взрив тази нощ отново горяха и се взривяваха складове за боеприпаси на „ЕМКО". Това се случва на фона на съществена динамика в руската диверсионна активност в Европа през последните месеци - за което партньорските на България служби отдавна предупреждават и предприемат насрещни действия. Само у нас обаче всичко изглежда спокойно и проблеми няма - питайте премиера Радев, военния министър и г-жа Йотова, която 18-ти месец отказва да изпълни конституционното си задължение за свикване на КСНС.

Очевидната истина е, че България е най-слабото звено в европейската система за сигурност. Ненужно е да си казваме, че Кремъл обича слабостта и насочва усилията си именно там, където е най-лесно.

Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията МС осигурява сигурността в страната. Затова, господин премиер - елате в парламента и дайте отговор как изпълнявате това свое задължение.