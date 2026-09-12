Галя Дачкова стана съветник на президента Йотова по външна политика

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Галя Дачкова е новият съветник на президента Илияна Йотова по външна политика, става ясно от сайта на президентството.

Дачкова е съпруга на журналиста Явор Дачков, който е и част от инициативния комитет, издигнал Йотова за президент.

Тя е назначена с указ № 288, считано от 1 септември 2026 г. В биографията ѝ на сайта на президентството е посочено:

Галя Дачкова е родена на 12.12.1970 г. в с. Михайлово, област Враца. През 1989 г. завършва Френската езикова гимназия „Анри Барбюс" във Враца.

През 1995 г. се дипломира като магистър по журналистика в СУ „Св. Климент Охридски".

През 2001 г. защитава докторска дисертация по журналистика-междукултурни комуникации на тема: „Фигури на другостта в българския печат: образът на мюсюлманите".

Има специализация по социална антропология на етничността в Университета „Лавал", Квебек, Канада (1999 г.) и постдокторска специализация по социална антропология в Свободния университет в Брюксел (2002-2003 г.).

Работила е във в. „Континент", Агенция „Балкан", Военния телевизионен канал, TV7, сайта „Гласове". Преводач на книгата „Руми и суфизмът" на Ева дьо Витре-Мейерович.