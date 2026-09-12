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Йотова обмисля да свика КСНС заради взривовете в "ЕМКО"

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Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Ще обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност. Зачестиха случаите с взривове на складове за боеприпаси. Войната и в Близкия изток, и в Украйна ескалира и трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.

Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в отговор на въпрос за призивите за КСНС след взривовете на складове на „ЕМКО".

В петък вечер избухна взрив и последва пожар в един от складовете на предприятието край село Царева ливада. На място днес там са вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов, както и всички служби. 

Вътрешният министър успокои, че пожарът е овладян и предстои разследване, като призова да не се спекулира със случая, но и подчерта, че не изключва външна намеса. 

На въпрос дали трябва да се свика КСНС, Демерджиев отговори, че всички служби работят по случая на място. 

Президентът Йотова коментира и отправените критики към нея относно помилвано в края на 2022 г. лице  - Огнян Атанасов.

Тя подчерта, че в разпространената позиция на президентството е посочена изчерпателна информация по случая.

„Ние сме в предизборна кампания, ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор", заяви президентът.

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

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