Джартов: Пожарът край Димовци все още не е овладян, но няма опасност за хората

Теренът е изключително тежък, в момента не можем да кажем, че пожарът е овладян. Работата ще продължи и през днешния ден. Това коментира за големия пожар, бушуващ в Централна Стара планина шефът на пожарната Александър Джартов. С МВР министъра, той също бе на мястото на поредния инцидент с пожар във военни складове на "ЕМКО" край Царева ливада.

"Силният вятър създава затруднения на екипите. Опасност за хората няма, още вчера беше спасено селото, така че всички усилия са ни фокусирани върху спасяването на останалата част от територията", подчерта той.

Още в 7.30 ч. сутринта са излетели военните хеликоптери, които помагат в гасенето и вече работят на място.

Димът наистина беше изключително сериозен и усетен във Велико Търново и Габрово, но няма други огнища, от пожара в Старозагорско е.

Направени са измервания за чистото на въздуха след стихията, но няма превишения на нормите. Димът се носи към Стара планина , така че не преминава днес билото, каза шефът на пожарната.

Вътрешният министър Демерджиев благодари на Министерство на отбраната за доброто взаимодействие при справяне с горските пожари. "Тази година имаме комфорта при всяко поискване от наша страна, правим го винаги, когато има опасност за населено място и ключова инфраструктура, вдигат се хеликоптерите. Изключително бързо се реагира. Точно така и вчера бе предотвратена възможността пожарът да навлезе в селото в района на Гурково", каза Демерджиев.