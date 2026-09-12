Около 110 души продължават борбата с пожара край село Димовци в община Гурково

От 5,30 часа днес сутринта около 110 души продължиха борбата с пожара край гурковското село Димовци - това са пожарникари, горски работници, военнослужащи от Втора механизирана бригада в Стара Загора и доброволци, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. На терен в труднодостъпния район работят и три булдозира от мини "Марица изток", който прокарват в гората просеки за спиране на огъня.

Отното се разчита и на помощна на двата военнни хеликоптера, които обливат гората от 8 часа тази сутрин.

По информация на Дамянов огънят е обхванал около 2000 декара горска площ, но вече няма опасност за хората и къщите в село Димовци. Пожарът е бил наблюдаван през цялата нощ, за да не се върне той отново към селото, откъдето тръгна вчера около обяд.

Изгорелите постройки вчера в село Димовци са стопански или необитаеми, не е пострадало нито едно жилище, няма и пострадали хора, които бяха навреме евакуирани, потвърдиха от общината.

Очакванията са днес пожарът да бъде ликвидиран окончателно, а прогнозата е, че тази вечер в района ще вали проливен дъжд.