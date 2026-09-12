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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23548097 www.24chasa.bg

С условни се разминаха двама познайници на полицията, обрали със сила пловдивчанин

Никола Михайлов

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2024
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Пловдивското Трето районно управление. Снимка: Никола Михайлов

Шестмесечни условни присъди договориха двама познайници на полицията, на 25 и 19 г., за грабеж над пловдивчанин. След като прекарали по-малко от 3 седмици в ареста, те си признали и сключили споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в града и вече е влязло в сила. 

Похищението е извършено на 24 август в район "Северен". Около 19,30 ч. двамата пресрещнали непознат мъж, заплашили го и със сила му отнели 350 евро. Часове по-късно служители на Трето районно управление установили самоличността на извършителите и ги задържали. 

Условните присъди на двамата крадци са с 3-годишен изпитателен срок. Съдът е постановил парите да се върнат на пострадалия. 

Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Пловдивското Трето районно управление.

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