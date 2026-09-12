Пеканов: Остават 1,8 млрд. евро, които да получим по Плана за възстановяване

Остават да получил 1,8 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, каза пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов.

"Тези средства ще бъдат заявени в края на този месец. Очакваме да получим голямата част от тях през ноември или декември", обяви той на откриването на новата академична година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Вицепремиерът отбеляза, че в момента се комплектоват всички документи и сертификати, за да се изпратят към Европейската комисия.

Сред реализираните по ПВУ проекти той открои новия кампус във Висшето училище по телекомуникации и пощи, софийското метро, детски градини в София и цялата страна, електробуси и др.

Относно мерките за цените на стоките, вицепремиерът коментира, че според НСИ в последните четири месеца, от май досега, всеки един месец има намаление на цените на хранителните стоки.

"Да, с малко, само с един или половин процент, но това са първи стъпки. Разбира се, че ние искаме още. Ще продължи контрола, ще продължат разговорите със супермаркетите, за да продължат тези тенденции надолу", коментира вицепремиерът.

По-разпространена в Европа е мярката за намаляване на ДДС върху храните, а не за специфични сектори на икономиката, каза вицепремиерът по повод искане на ресторантьорите за сваляне на ДДС.

Пеканов смята единната ставка на налога за по- смислен подход, за да не се "разбива" моделът на ДДС, особено предвид някои относително ниски данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход.

"В същото време и фискалната ситуация в момента е напрегната, тоест да намалим още повече приходите в бюджета не би била най-добрата стъпка", коментира той.

Макар в годините да е подкрепял намаляване ставката на някои храни, Пеканов посочи, че в ситуацията на голям бюджетен дефицит няма как да намалят приходите. Можело да се мисли са такава мярка, след като излезем от процедурата по свръхдефицит.