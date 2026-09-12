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Във Варна ремонтират танкер, ударен от дрон в Черно море (Снимки с дрон)

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Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев

В кораборемонтния завод във Варна ще ремонтират танкер, ударен от дрон в Черно море. 

Става дума за плаващия под либерийски флаг гръцки петролен танкер "Siren". Той беше атакуван с дрон в нощта на 3 срещу 4 септември, докато плаваше в Черно море. 

Повредена е надстройката на палубата, където се намира жилищният блок. Няма информация за жертви или ранени от екипажа при удара с дрона.

Според съобщенията атаката е била регистрирана на координати приблизително 42°19' северна ширина, 36°45' източна дължина (б.р. - недалеч от турското крайбрежие). Досега никой не е поел отговорност за атаката, а произходът на дроновете не е установен.

Танкерът е трябвало да бъде натоварен с петрол в Новоросийск и да продължи за Мумбай, Индия. Построен през 2009 г., танкерът от типа „Суецмакс" с дължина 274 метра има товароносимост от приблизително 158 600 тона. Това е един от най-големите танкери, влизали във варненското пристанище.

Корабът преди е превозвал руски суров петрол и петролни продукти. Според базата OpenSanctions през 2025 г. той е извършвал няколко превоза на руския сорт Urals, включително от Уст-Луга до Индия и Турция, а през януари 2026 г. е превозвал руски петролни продукти до Малайзия и Китай. Данните посочват Rosneft като продавач на част от тези товари.

От февруари 2026 г. корабът фигурира в украински санкционен списък, свързан с кораби, които според украинските власти са участвали в руския енергиен износ.

Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев
Удареният петролен танкер "Siren" СНИМКА: Орлин Цанев

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