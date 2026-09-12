Радан Кънев: ДСБ застава зад Гюров и Кандев, без условия и пазарлъци

ДСБ дава безусловна подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев за президетската надпревара, без да е водила преговори или да им е поставяла условия. Решението е взето след оценка на кандидатите, дейността им и състава на инициативния комитет. Това обяви Радан Кънев пред журналисти след изнесено заседание на партията в Перник.

Кънев смята за положително, че екипът на Гюров не се „пазари" за подкрепа, тъй като избирателите са изморени от политически пазарлъци.

Кандидат-президентската двойка Гюров и Кандев търсят подкрепата на десните избиратели, независимо дали гласуват за ГЕРБ, „Демократична България", „Продължаваме промяната" или други партии, каза председателят на „Демократи за силна България" и евродепутат, цитиран от БТА.

По думите му дали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще подкрепи кандидатпрезидентската двойка е въпрос към него. Кънев изрази надежда, че избирателите на ГЕРБ ще дадат подкрепата си.

Евентуалната победа на Гюров и Кандев зависи от способността им да привлекат повече избиратели от тези на партиите, които вече са ги подкрепили. Издигането им като независими кандидати от инициативен комитет е решение, което ДСБ одобрява.

Радан Кънев смята, че двамата могат да привлекат хора с модерни и европейски възгледи, включително избиратели на ГЕРБ. Според него мнозинството от българите искат страната да запази европейския си курс.

Той определи основните алтернативи на президентските избори - Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него няма смисъл от отделен кандидат на „Възраждане", тъй като идеите на партията са представени в посланията на Йотова.