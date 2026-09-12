ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп от Дъблин: Бих искал да видя обединена Ирлан...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23548413 www.24chasa.bg

С автошествие Русе протестира срещу нови вятърни и соларни централи

1152
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Вятърни централи. СНИМКА: АРХИВ

С шествие с коли по улицата на града русенци протестираха срещу изграждането на нови вятърни и фотоволтаични мощности. Към недоволството  се присъединиха и хора от Силистра. Бяха  събирани подписи за провеждането на референдум по темата. Действията са част от Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места, посочва БТА.

Председателят на инициативен комитет „Непримиримите" за Русе Антон Антонов каза, че застрояването на плодородни земеделски земи с вятърни турбини и фотоволтаични инсталации застрашава флората и фауната, а много земеделци и пчелари са застрашени от това да загубят поминъка си.

Подписката, която организират е за референдум против изграждането на вятърни електроцентрали и срещу „зелената сделка".

Антонов определи състоянието на Северна България като „окаяно" и заяви, че е необходимо да се защитават земеделието и малкият и средният бизнес, и да се инвестира повече в туризма. Вместо това по думите му държавните институции обслужват „олигарси" и „политико-мафиотската власт".

Участниците възнамеряват да продължат с действията си.

Около 15 автомобила се включиха в шествие и  в Софийска област.

Сред поводите за протеста е планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк върху приблизително 1000 декара общинска земя по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землището на с. Богьовци. Според недоволните  терените са пасища и отдаването им на инвеститори ще остави населеното място без нито едно пасище за местните нужди. Природозащитниците са загрижени, че в страната безконтролно и с решения на общинските съвети се отнемат огромни площи за ВЕИ - фотоволтаици и ветрогенератори, без да има ясна национална енергийна стратегия и енергиен план. 

Протестиращи и в Добрич настояват за въвеждане на временен мораториум върху изграждането на проекти за ВЕИ на територията на цялата страна до изясняване на техния статут и регламентиране на дейността. 

Дмонстрации имаше още в Пловдив и Пернишко.

Вятърни централи. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата