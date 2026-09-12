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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23548473 www.24chasa.bg

ПП единодушно подкрепиха двойката Гюров-Кандев за президентския вот

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Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха кандидатурите си от Гоце Делчев на 1 септември.

Националният съвет на „Продължаваме промяната" единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщи пресцентърът на партията.

„Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната" заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България", се казва още в съобщението.

Преди това рководствата на „Да, България" и „Демократи за силна България" също обявиха подкрепа за кандидатурата на тандема  Гюров-Кандев.

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха кандидатурите си от Гоце Делчев на 1 септември.

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