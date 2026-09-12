Стенописи под човешки кости откриха в храм в Мелник

Фрагменти от средновековни стенописи със слой човешки кости върху тях излязоха при подновеното проучване на черквата „Св. Богородица Животворен източник" в историческия квартал „Армения" на град Мелник, съобщи Археология Булгарика.

Според археолозите под ръководството на ас. д-р Методи Златков (НАИМ – БАН) и д-р Мария Пашова (РИМ – Благоевград) това не е случайна находка, защото под възрожденския храм са били „препогребани" след пренасянето им стенописи от по-ранната църква от XIII – XIV в.

„Това свидетелства за дълбокия пиетет на хората от XIX в. към средновековното наследство. Старите стенописи са били възприемани като реликви, предназначени да осветят новопостроения храм, затова са положени в олтарното му пространство. А върху тях е поставен и слой от човешки кости, вероятно на хора, погребани около първата черква.", коментира д-р Методи Златков.

Както и останалите фрагменти, разкрити от същия екип през предишни археологически сезони, новооткритите са дело на опитен и изкусен живописец. Реставрацията им пак ще бъде поверена на Ренета Караманова (НАИМ – БАН), а след това те ще бъдат изложени в музея в Мелник.

Тазгодишните археологическите разкопки в „Св. Богородица Животворен източник" се осъществени по проект на НАИМ – БАН в партньорство с Археологически музей – Сандански и Регионален исторически музей – Благоевград с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Археологическия музей в Сандански.

При проучването на църквата в предходните три сезона са открити 658 находки от камък, керамика и метал. Сред тях се открояват два фрагмента от средновековен надпис от XIII – XIV в. Първата част от него е открита през 2022 г., а втората – през 2023 г. Най-вероятно това е строителният надпис на средновековната църква.

Църквата „Света Богородица Животворен източник" се намира в Роженското дере и в развитието ѝ се разграничават два основни строителни етапа, като първият е от края на XIII – първата половина на XIV в., а вторият – от средата на XIX в. През 2026 г. усилията са насочени към довършване на проучването на по-късния етап на църквата и продължаване на работата по по-ранния, съобщават от БАН.