Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов се кандидатира за президент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дългогодишният кмет на Елин Пелин Ивайло Симеонов се кандидатира за президент. Той и кандидатът за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев бяха издигнати от инициативен комитет, който подаде документите им за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

След внасянето на документите Симеонов заяви, че двамата знаят, че ги очаква трудна и тежка битка.

„Днес, заедно с професор Косьо Стойчев, направихме първата стъпка в предстоящите кандидат-президентски избори. Знаем, че ще е трудно. Знаем, че ще е тежко. Знаем, че предстои битка, но аз съм боец", каза Симеонов.

Той посочи, че през годините е доказал способността си не само да води битки, но и да ги печели.

Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г. Той заяви, че ще отговори на въпросите, които ще бъдат поставени в хода на предизборната кампания, като ще коментира подробно темите след официалния й старт на 25 септември.

„Пожелавам на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна кандидатпрезидентска надпревара", заяви Симеонов.