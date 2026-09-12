Трамваи №12 и №27 тръгват по столичния бул. „Мария-Луиза“ от понеделник

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От понеделник трамваите по линии №12 и №27 отново ще се движат по столичния бул. „Княгиня Мария-Луиза". Това става възможно след приключването на първия етап от ремонта на трамвайното трасе между ул. „Опълченска" и бул. „Христо Ботев". Така част от трамваите ще могат отново да обслужват района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

Обновеният 507-метров участък вече е преминал успешно 72-часови тестове с движение на трамваи, съобщи БНТ.

От 14 септември обаче влиза в сила нова временна организация на движението в района. Частично ще бъдат променени маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404. Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради продължаващите ремонтни дейности ще бъде разкрита и временна автобусна линия №А3ТМ.

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление.

Ремонтирани са и трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

Столичният кмет Васил Терзиев заяви, че е доволен от доброто темпо, с което се изпълнява ремонтът.

„Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон", допълни градоначалникът.

Зам.-кметът по общественото строителство Никола Лютов посочи, че ремонтът върви по график. Целта е поетапно да бъде реконструирано цялото 1,2-километрово трасе и да се осигури по-надеждно и безопасно движение.

Следващият етап от ремонта ще обхване кръстовището на бул. „Княгиня Мария-Луиза" и бул. „Христо Ботев". Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки.

Предвидени са още нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе – от ул. „Опълченска" до ул. „Козлодуй". То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.