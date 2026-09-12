"ЕМКО" с позиция за взрива, смята го за саботаж

Инцидентът в складовата база на „ЕМКО“ на 11 септември 2026 г. не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия. Това заявиха от компанията в позиция до медиите.

Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за унищожаването му. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията или други хора извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) седем пъти от началото на годината, като последната е била преди 20 дни, заявяват от компанията. Констатирано е пълно съответствие с нормативните изисквания и не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР. Това е удостоверено с протоколи, изготвени от самите проверяващи, както изисква законът, добавят от „ЕМКО“, цитирани от БТА.

Според компанията унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие, а това е така от 2011 г. насам.

Независимо от всички усилия на компаниите от отбранителния сектор да насърчат властите да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е във всички нормални държави, резултат няма. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, , заявяват от „ЕМКО“. Според компанията за това не може да има друго обяснение освен неспособността на държавните органи, които се назначават и издържат от данъкоплатците, да вършат компетентно своята работа. Другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност, което не ни се иска и да мислим, посочват от „ЕМКО“.

От компанията добавят, че „безхаберното отношение“ на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване, казват още от „ЕМКО“.

Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш се извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и „ЕМКО“, са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра сигурността е от компетенцията на държавата. Фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. Няма основание да се предполага, че този случай е различен, заявяват от „ЕМКО“.

Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа,посочват още от компанията. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени относно мотивите и причините. Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства, отбелязвят от от „ЕМКО“.

Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследване по досъдебно производство, образувано за престъпление, свързано с пожар, възникнал на 11 септември 2026 г. около 23:00 часа в землището на село Горни Върпища, община Дряново. Това съобщиха от съдебната институция.

Пожарът е възникнал вчера в склад № 12 в складова база за боеприпаси и взривни вещества на „ЕМКО" ООД. От пожара е последвал взрив, като е съществувала опасност огънят да се разпространи към други имоти и да причини значителни вреди.

Досъдебното производство е започнало с разпит на свидетел очевидец. Районът на пожара е отцепен. След като бъде напълно обезопасен от служители на Дирекция „Специални операции за борба с тероризма" (СОБТ), разследващият екип ще извърши оглед на местопроизшествието.

Предстои да бъде изискана документацията, свързана със склада, съхраняваните в него материали и тяхното движение – вход и изход. Причината за пожара и размерът на причинените вреди ще бъдат установени чрез необходимите експертизи.

При пожара няма пострадали. Огънят е бил своевременно овладян и не се е разпространил към други имоти или горски територии. Унищожени са сградата и имуществото в склада, в който е възникнал пожарът.

Разследването е възложено на следовател и продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово.

Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната, каза по-рано днес пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев.

Взрив в складова база на "ЕМКО" възникна и на 10 август тази година. При инцидента нямаше жертви и пострадали.

По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). На въпрос има ли настройка да свика консултативен съвет, защото отново има взривове на складове на "ЕМКО", президентът отговори, че ще обмисли този въпрос, "тъй като много зачестиха тези случаи". "Още повече, виждате, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украйна, и трябва нашите служби за сигурност да се произнесат", добави Йотова.