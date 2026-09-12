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Арестуваха шестима при доставка на половин килограм фентанил за "Столипиново"

24 часа Пловдив онлайн

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Иззетият фентанил. Снимка: МВР

Количеството стига за 1000 дози, иззети са още 8000 евро, вакуумна машина и мобилни телефони

Шестима са арестувани по време на специализирана операция против разпространението на наркотици в Пловдив. Те са заловени на 9 септември в момент на доставка на половин килограм фентанил, който после трябвало да се продава в кв. "Столипиново", съобщиха от МВР.

В хода на действията, проведени от служители на отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани тактически действия" са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик. При претърсване на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози. Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи.

Материалите са докладвани на Окръжната прокуратура в Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми. Работата по случая продължава.

Иззетият фентанил. Снимка: МВР

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