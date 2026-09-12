Продължава борбата с пожара край село Димовци, около 120 души са на терен

Продължава активната работа по овладяването на големия горски пожар край гурковското село Димовци. И към момента няма опасност за хората и сградите в селото, но силите на терен остават напълно мобилизирани заради очакваното усилване и промяна на вятъра. Полетите на двата военни хеликоптера AS 532 AL Cougar са преустановени заради влошаващите се метеорологични условия. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

По думите му основните усилия в момента са съсредоточени върху източния и северния фронт, където с тежка техника са разширени съществуващи стари горски пътища, използвани като защитни линии. Работи се и по западния фронт. Там верижни машини и екипи разширяват стар горски път, за да могат да напреднат и да ограничат огъня в тази посока.

Около 120 души участват в действията - 110 души основен състав и още 10 обучени доброволци, пристигнали от ТЕЦ „Марица изток 2“. В горския масив работят пожарникари, горски служители, военнослужещи от тора тунджанска механизирана бригада и доброволци.

На терен са три булдозера и пет водоноски. Тежката техника има ключова роля за разширяването на просеките и изграждането на защитни линии, които да ограничат разпространението на огъня, пише БТА.

Сериозна помощ през деня оказаха и двата военни хеликоптера. От 8:30 часа те са извършили множество заходи над засегнатия горски масив и са работили почти непрекъснато. Полетите са преустановени заради влошаващите се метеорологични условия, информира областният управител.

По думите му именно времето остава един от основните фактори за развитието на ситуацията през следващите часове. Очаква се вятърът да се усили и да промени посоката си към запад-северозапад, което може да активизира отделни огнища. В същото време прогнозата е за валежи в района към вечерните часове, които биха подпомогнали окончателното овладяване на пожара.

Проведена е координация между всички ангажирани институции и структури относно разпределението на силите и действията през следващите часове. Засегнатата от пожара площ е около 2000 декара. Действията по всички фронтове продължават, като целта е огънят да бъде окончателно ограничен и да бъде отстранен рискът от повторното му разрастване, посочи още Калоян Дамянов.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Александър Джартов също бе на мястото на пожара.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа вчера. В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.