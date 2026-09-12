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Славчо Велков: В базата край Габрово сега има основно украинци

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Славчо Велко КАДЪР: NOVA NEWS

"Аз бях там съвсем официално, имах достъп навсякъде. Мога да кажа, че това е един много добър център за обучение. Граждани на много страни са се обучавали там, но в момента са основно украинци. От шефа на центъра знам, че там от 2020 г. не се обучават руснаци", заяви експертът по национална и международна сигурност Славчо Велков пред NOVA NEWS.

Той разказа, че е посещавал тренировъчната база край Габрово, за която британският The Telegraph публикува материал, според който ветерани от западни специални части обучават руски граждани в частни тренировъчни центрове в България и Сърбия.

"Този т.нар. лагер е едно малко бивше летище на министерството на отбраната и го познавам, там има обучение за защита от дронове там се обучават снайперисти, парамедици. Бил съм там още през 2017 г., когато бях член на комисията за отбрана", разказа Велков за центъра.

"Трябва да се засили не само контролът върху издаване на шенгенски визи, не само за руски граждани, но и за всички, тъй като те дават свободен достъп за пътуване до всички шенгенски територии", коментира Велков на въпрос трябва ли да се затегнат мерките за издаване на шенгенски визи на украинци. 

"Ние членуваме в ЕС и НАТО по силата на договори, които сме сключили там", коментира той и добави, че действията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъдат определящи за бъдещите действия на двата съюза. 

Славчо Велко КАДЪР: NOVA NEWS

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