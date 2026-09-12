Граждани в Добрич протестираха с срещу изграждане на ветрогенератори върху нивите

Над 120 автомобила се включиха в протест в Добрич срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху плодородни земеделски земи в Добруджа и Лудогорието. Жители на села и градове от областите Добрич, Варна, Шумен и Силистра пристигнаха в събота около 14 часа в Добрич и преминаха с автомобилите си през града, като използваха клаксоните си в знак на протест.

Митингът на площад „Демокрация" започна с изпълнение на националния химн и завърши с приемането на апел до министър-председателя Румен Радев. По време на протеста продължи и подписката с искане „Да се приеме закон за въвеждане на пълен национален мораториум за изграждането на вятърни електроцентрали върху земеделски земи".

СНИМКА: "24 часа"

На площада в Добрич вятърът развяваше десетки национални знамена, а протестиращите носеха плакати с послания като „Каква България ще оставим на децата си? Днес можем да им купим играчки, утре ще можем ли да им дадем природа?", „Плодородната земя не е енергийна площадка" и „Да запазим земята за България".

В протеста се включиха и кметове на села от община Добричка. „Ветрогенераторите да се строят, но не върху плодородна земя. В Славеево се очертава да бъдат поставени 23 перки, които буквално заграждат селото. Те ще бъдат на около 500 метра от къщите", каза Петър Петров от селото.

„Националният протест, който се провежда в събота не само в Добрич, но и в Русе, Пловдив, Перник и Радомир, е срещу изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове върху плодородни земеделски земи, особено в Добруджа", заяви председателят на националната гражданска инициатива „Бялата лястовица" Владимир Калчев, който е и организатор на протестите.

По думите му първото искане на протестиращите, които през последните месеци са провеждали протести и в отделни общини, е за спешни законодателни промени, които да не допускат изграждането на ветрогенераторни паркове в вече определените приоритетни зони, както и за налагане на мораториум върху поставянето на такива съоръжения в земеделски земи.

„Исканията ни са събрани в апел, който ще изпратим до премиера. Той е подкрепен от 40 сдружения в страната", каза Калчев.

СНИМКА: "24 часа"

Той посочи, че до 2014 г. в географската област Добруджа, която обхваща областите Добрич, Варна, Шумен и Силистра, са изградени 2452 ветрогенераторни паркове, които могат да произвеждат до около 6000 мегавата електроенергия.

„Тази електроенергия се продава в чужбина, а тук остават вредите от ветрогенераторите и фотоволтаиците. Всички те след 5-6 години ще излязат от употреба, ще остане арматурата да стърчи в нивите", заяви той.

По думите му при поставянето на ветрогенераторите се изкопава земя, като в Добруджа това е хумус, който той определи като национално богатство. „Един сантиметър хумус се изгражда за около 400 години. Изкопаният хумус го крадат буквално и го продават", каза Калчев.

Той допълни, че досега са били поставяни ветрогенератори с мощност до 2 мегавата, но вече има инвестиционни намерения за съоръжения от 8 до 10 мегавата с огромна височина.

„Настояваме земеделските земи, растителността, животинският свят, особено биоресурсите, да бъдат защитени. Мина общественото обсъждане на Доклада за оценка на степента на въздействие, в който са описани защитени буферни зони, в това число и географската област Добрич. Очакваме Министерският съвет да го приеме своевременно", каза Калчев.

„Протестиращите искат налагане на мораториум. Аз вярвам, че Народното събрание ще обсъди искането", добави той.

В дискусията се включи и Стоянка Димитрова от сдружение „Жива земя" от община Вълчи дол. Тя постави въпроса за съответствието между развитието на възобновяемата енергия и опазването на почвите.

„Зелената сделка не е само мащабни проекти за фотоволтаични и вятърни електроцентрали. Тя акцентира силно върху опазването на плодородните почви в Европа, като се алармира, че 73 процента вече са деградирали. Тя казва ясно – има проблем, почвите трябва да бъдат възстановявани", заяви Димитрова.

„Защо тогава в плодородните земи на Добруджа и Лудогорието се допуска да се изграждат толкова много мащабни вятърни електроцентрали?", попита тя.

Протестиращите настояват исканията им да бъдат разгледани от институциите и да бъдат предприети законодателни мерки за защита на плодородните земеделски земи от изграждането на мащабни ВЕИ съоръжения.