Патриарх Даниил: За православните християни Честният Кръст е дървото на живота

За православните християни Честният Кръст е дървото на живота, защото на него Господ победи смъртта. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди началото на малка вечерня, отслужена в столичния храм „Въздвижение на св. Кръст Господен" по случай 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

По решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) днес и утре в София има празнични богослужения за 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

Патриарх Даниил отбеляза, че в човешката история е имало много битки и войни, но най-важната за човечеството е битката срещу злото, греха и смъртта, която Иисус Христос извоюва именно на Кръста. Затова и се нарича животворящ и е велика светиня за всеки православен християнин. По думите му затова и празниците, свързани с Честния Кръст, са сред най-важните.

Българският патриарх посочи, че с литийно шествие тази година се отбелязват годишнината от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен и празникът Въздвижение (Кръстовден). По време на шествието е носена частица от Честния Кръст. То тръгна, оглавявано от Даниил и под звуците на гвардейски духов оркестър, от храма „Въздвижение на св. Кръст Господен" към катедралата „Св. Александър Невски". След пристигането там ще бъде отслужено всенощно бдение, пише БТА.

Утре, 13 септември, от 09:30 ч. в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" ще бъде отслужена света литургия, възглавена от патриарх Даниил, в съслужение с митрополити от Светия синод, архиереи и духовници от София и страната.