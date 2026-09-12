Крум Зарков: Мобилизираме избирателите си да дадат максимална подкрепа на Йотова

БСП работи по мобилизация на партията, така че Илияна Йотова да получи колкото се може повече гласове на наши избиратели. Това заяви председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за кандидат за президент и Кирил Вълчев - за вицепрезидент.

"Смисълът на инициативните комитети е в тях да има и хора от различни партии, които подкрепят различни партии", добави той пред NOVA NEWS.

Той коментира и участието на евродепутата Емил Радев от ГЕРБ в инициативния комитет на Илияна Йотова: "Емил Радев беше там, защото той беше евродепутат по едно и също време с Илияна Йотова и двамата въпреки противоречията на ГЕРБ и БСП по онова време са намерили начин да работят заедно", каза Зарков.

"Президентската кампания не трябва да е свързана с това кой има по-добра резолюция на клипа, а да се проведе един много сериозен разговор за големите заплахи, включително действащите войни", каза още той.

Той коментира и случая с атаката с дрон на летището в Лайпциг: "От взрива на Северен поток тези атаки зачестяват. Мен не ме интересуват участниците в тези взривове дали са украинци или руснаци. Интересува ме, че този конфликт се разгаря, може да се разгори и към България. Бъдещият ни президент, сега действащият ни президент Илияна Йотова, които се надявам ще са едни и същи, трябва да успяват да изграждат консенсус по тези въпроси, а не да се опитват да се надпреварват кой по-мощно ще обиди другия. Според мен Йотова се справя добре в това отношение.", каза Зарков.

"Отговорът на Илияна Йотова, че ще обмисли свикване на КСНС за взривовете в "ЕМКО" е един рационален отговор", каза още Зарков.

"Този случай показва един подход с вадене на кални бомби. Той няколко пъти беше претоплян. Този случай беше публичен, аз много добре съм запознат с него. Същият този човек 2 години преди да бъде хванат с кокаин е лежал в болница с въпросните експертизи, по които е помилван", каза Зарков относно думите на лидера "Продължаваме Промяната" Асен Василев, който заяви, че "през декември 2022 г. в качеството си на вицепрезидент Йотова е помилвала наркодилър - хванат и осъден на 15 г. от гръцките власти за разпространение на наркотици". "Лицето е Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар", заяви Василев на брифинг в парламента вчера.

Специална 7-членнна медицинска комисия е препоръчала Огнян Атанасов да бъде помилван през 2022 г. заради изключително влошено здравно състояние, става ясно от позицията на прессекретариата на президента само няколко часа по-късно.

На въпрос как оценява първите 100 дни на правителството на Румен Радев, той отговори така:

"Имаше запитвания дали "Прогресивна България" няма да бъдат новата лява партия в България. Отговорът е не. Това се вижда в тяхната икономическа и социална политика. В тяхната програма има много добри неща, това са изваждането на съдебната реформа на преден план, някои реформи свързани с финансирането на образованието".