Авария наводни булевард в Пловдив, чешмите пресъхнаха (Снимки)

От ВиК не посочват кога ще бъде отстранена
Огромна локва се е образувала на ул. "Съединение" в пловдивския район "Тракия", а причината е водопроводна авария. За проблема сигнализират жители на квартала.
"Някой да знае защо няма вода в "Тракия", пита Янко Костадинов. Оказва се, че заради повредата е спряно водоподаването в района около кръстовището с ул. "Бранислав Велешки".
От ВиК-Пловдив съобщават за аварията, но не посочват кога ще бъде отстранена. Докато екипите приключат работа, чешмите в района остават сухи.