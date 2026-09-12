Авария наводни булевард в Пловдив, чешмите пресъхнаха (Снимки)

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От ВиК не посочват кога ще бъде отстранена

Огромна локва се е образувала на ул. "Съединение" в пловдивския район "Тракия", а причината е водопроводна авария. За проблема сигнализират жители на квартала.

"Някой да знае защо няма вода в "Тракия", пита Янко Костадинов. Оказва се, че заради повредата е спряно водоподаването в района около кръстовището с ул. "Бранислав Велешки".