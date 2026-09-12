ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Във Висшето училище по телекомуникации и п...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23549408 www.24chasa.bg

Авария наводни булевард в Пловдив, чешмите пресъхнаха (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Огромната локва заема пътното платно. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Тракия

От ВиК не посочват кога ще бъде отстранена

Огромна локва се е образувала на ул. "Съединение" в пловдивския район "Тракия", а причината е водопроводна авария. За проблема сигнализират жители на квартала.

"Някой да знае защо няма вода в "Тракия", пита Янко Костадинов. Оказва се, че заради повредата е спряно водоподаването в района около кръстовището с ул. "Бранислав Велешки".

От ВиК-Пловдив съобщават за аварията, но не посочват кога ще бъде отстранена. Докато екипите приключат работа, чешмите в района остават сухи.

Водата извира от дупка в асфалта. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Тракия
Водата извира от дупка в асфалта. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Тракия

Огромната локва заема пътното платно. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Тракия
Водата извира от дупка в асфалта. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Тракия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата