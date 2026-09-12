Атанас Славов: Гюров и Кандев трябва да търсят подкрепа от хората, не от партийни централи

Андрей Гюров и Георги Кандев трябва да търсят подкрепа от възможно най-широки кръгове от българското общество, а не от партийните централи. Това заяви доц. Атанас Славов от „Да, България", в по NOVA NEWS.

По думите му неслучайно Инициативният комитет зад кандидатурата е широко представителен и включва представители на различни групи, прослойки и професии, без да има строга идеологическа визия.

„Целта не е да се търси партийна подкрепа и тук е интригата, която ГЕРБ се опитват постоянно да вкарват в дебата – едва ли не да отидат кандидатите да се молят на падишаха за подкрепа. Това няма как да стане", категоричен бе Славов.

Той подчерта, че Гюров и Кандев са независими кандидати и разчитат на подкрепата на гражданите, а не на решенията на партийните ръководства.

Славов смята още, че сред избирателите на ГЕРБ има много проевропейски настроени хора, които не са доволни от процесите в партията през последните години.

„Мисля, че там има очакване за подкрепа на много проевропейски ориентиран и демократичен кандидат за президент на страната. Така че нека да се търси такава подкрепа – от избирателите, от гражданите, не от ръководствата", заяви той.

По темата за кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет Славов коментира, че номинираните от тях представители могат да получат позитивна оценка както от професионалната общност, така и от гражданите.

В момента са предложени 20 кандидати за 11 места във ВСС от парламентарната квота.

„И Андрей Янкулов, и Емил Дечев бяха едни от най-разпознаваемите министри в служебното правителство. Кандидатите имат дълъг стаж като магистрати, Дечев продължава да е действащ съдия, Янкулов като прокурор и Радуловска като съдия. Това са кандидати, които имат подкрепа в професионалната общност. Надявам се да получим подкрепа за тях и от „Прогресивна България" и не виждам какви възражения могат да имат срещу тях", каза Славов.

Той отбеляза и значението на факта, че сред кандидатите от професионалната квота има прокурори, които са заявили вътрешна опозиция срещу статуквото в прокуратурата.

Според Славов президентът трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради поредицата от взривове в заводите на „ЕМКО", които по думите му са индикация за външна намеса.