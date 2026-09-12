Ивайло Мирчев: Гюров трябва да се обърне към традиционните избиратели на ГЕРБ

Господин Гюров трябва да се обърне към традиционните избиратели на ГЕРБ, въпреки ръководството им, което официално подкрепи госпожа Йотова. Разговорът на господин Гюров е с тези проевропейски настроени хора, без значение от коя политическа сила са те. Те, между другото, са мнозинство в България. Това заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред БНТ.

„Надявам се хората от ГЕРБ, избирателите на ГЕРБ, които наистина мислят за бъдещето на страната си, за бъдещето на техните деца и за това България да е в Европа, а не да гледаме на изток, да подкрепят господин Гюров на 25 октомври", добави той.

Мирчев коментира и разследванията на взривовете във военни предприятия, като отхвърли обвиненията, че политическите му позиции са свързани с търсене на руска следа при инцидентите.

„Не сме я намерили ние. Намериха я германските служби. Руската връзка я намери германската страна и го каза доста категорично. Не само Германия – Чехия също. Разликата е, че в Европейския съюз в доста страни се случват подобни инциденти, но там се прави истинско разследване. В България такова няма. Има вече десети инцидент, а от тези десет инцидента всичко се потулва", заяви той.

По думите му складът на „Емко" е бил проверяван многократно и при последната проверка не са установени нарушения.

„От началото на годината този конкретен склад е бил проверен седем пъти. Последната проверка е била преди 20 дни. МВР е било доволно, има протоколи от тези проверки и няма нищо нередно", посочи Мирчев.

Той настоя за създаването на временна парламентарна комисия, която да разгледа всички подобни случаи през годините и да провери ролята на прокуратурата.

„Искаме временна комисия в Народното събрание, която да разследва всичките тези случаи назад в годините. Да се установи ролята на прокуратурата. Искаме изслушване на шефовете на службите. Ще искаме съдействие от западноевропейските страни, които са работили по тези случаи", каза лидерът на „Да, България".

Според него именно прокуратурата е проблемът при голяма част от разследванията.

„В по-голямата част от последните случаи на подобни взривове прокуратурата е тази, която потулва доказателствата", заяви Мирчев.

Той разкритикува и правителството за позицията му по инициативите на НАТО за противодействие на дронови атаки. По думите му темата ще бъде поставена за обсъждане в парламента и в Комисията по отбрана.

По темата за войната Мирчев определи действията на САЩ в Иран като агресивни „в някаква степен", но направи разграничение с руската инвазия в Украйна.

„Истинският агресор, да ви кажа, е Путин, когато влезе с армията си в международно признатите граници на Украйна – тези международно признати граници, които самата Русия е признавала и е подписала, че това са границите на Украйна. Той влезе с армията си в тези граници. Това е истинският агресор", заяви Мирчев.