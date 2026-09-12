Кметът на Враца: Можем да си партнираме с Китай в образованието, земеделието и високите технологии

Образованието, земеделието и високите технологии са сред основните направления, в които можем да развиваме сътрудничество с Китай. Това каза за БТА кметът на Враца Калин Каменов след участието си в официалната българска делегация в Китай. По думите му по време на разговорите с представители на китайските общини Фуян, Джъшоу и Мянян са постигнати договорености за бъдещи срещи и партньорство именно в тези области. Той добави, че целта на визитата е била Враца да бъде представена като възможност за туризъм, бизнес и инвестиции и като „врата към Европа“, а осъществените контакти поставят добра основа за бъдещо сътрудничество.

Каменов посочи, че китайската страна проявява сериозен интерес към българското винопроизводство, включително към врачанския мискет и врачанската теменуга. По думите му дори са правени опити някои от сортовете да бъдат култивирани в Китай, но специфичните почвени условия не позволяват да се постигне същото качество. Той каза, че ще съдейства за установяването на контакти между китайски партньори и винопроизводители от Северозападна България.

Сред обсъжданите теми са били и възможностите за сътрудничество в областта на високите технологии и автомобилната индустрия. Според Каменов предстоят нови преговори, посещения на специализирани изложения и визити на представители на китайските общини във Враца.

Кметът съобщи, че официалните срещи с ръководствата на Фуян, Джъшоу и Мянян са се състояли в Пекин и Нингбо-Джоушан, където са обсъдени възможностите за търговски и образователен обмен.

По време на визитата е бил представен и проектът за Център за енергийно развитие и нови науки (ЦЕРНН), който по думите на Каменов е бил приет „изключително радушно“. Кметът обяви, че китайски компании са проявили интерес към възможностите за партньорство, но реализацията на подобно сътрудничество зависи и от по-активната подкрепа за проекта от страна на държавата.

Като най-силни впечатления от Китай Каменов открои чистотата, дисциплината, организацията на работата и високото ниво на технологично развитие. Според него в страната младите хора ежедневно развиват уменията си в технологични институти, а това допринася за развитието на икономиката.

Калин Каменов беше част делегацията от кметовете и областните управители, придружили официалната българска правителствена делегация, участвала в 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена комисия в Пекин. По думите му в делегацията са участвали и представители на бизнеса, чиито срещи в Китай продължават.