Полицията: Починалото дете в Сливен не е било ударено от тротинетка

Починалото дете на 4 години, което бе блъснато от момче на 10 г. в Сливен, не е било ударено от електрическа тротинетка или друго превозно средство. Това съобщиха от полицията в Сливен по повод инцидента, станал вчера в града.

По първоначални данни двете деца са се блъснали по време на игра. Те не се познавали. Предприети са незабавни действия за изясняване на обстоятелствата. Извършени са множество процесуално-следствени действия.

Въз основа на събраните до момента гласни и технически факти и доказателства е установено, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство (тротинетка) или друго превозно средство, казаха от полицията. За гарантиране на обществения ред в квартала е осигурено засилено полицейско присъствие, включително сили от Зоналното жандармерийско управление - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.