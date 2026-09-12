Йотова: Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори наука за бъдещето

Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори знание и наука за бъдещето. Преподавателите и студентите са днешните ни откриватели, хората, които предвождат българската наука. Тук всичко е обърнато към бъдещето – то е в аудиториите. С тези думи президентът Илияна Йотова приветства присъстващите на тържественото отбелязване на 145-годишнината от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Честването под надслов „145 години традиции, иновации и развитие" е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президентството.
Присъствието на представители на българските институции, на много авторитетни личности на празника на училището Йотова определи като високо признание за неговата дейност. Тя поздрави ръководството и преподавателите, а на студентите каза, че щом са избрали Висшето училище по телекомуникации и пощи, вече са постигнали успех.
Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова връчи на Илияна Йотова плакет „145 години Висше училище по телекомуникации и пощи" в знак на признание за отношението й към българското образование и като приятел на ВУТП.
В приветствието си президентът открои дългата история на висшето училище, като посочи знакови моменти от българската и европейската история, които са се случили през далечната 1881 г. В България се полагат основите на редица държавни институции, а в европейски мащаб 1881-ва е определена като Година на модерността заради редица новости, свързани с телефонната свързаност и електричеството.
„В току-що създадената българска държава княз Александър Батенберг прилага тази модерност, като създава Държавното телеграфо-пощенско училище. Това са политици, които могат да гледат напред във времето", посочи Илияна Йотова.
Тя определи музея във ВУТП като машина на времето, където всеки може да види напредъка на технологиите.
Държавният глава връчи дипломите и медалите на отличниците магистри, както и дипломите за научно-образователна степен „доктор".