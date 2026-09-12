Йотова: Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори наука за бъдещето

Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори знание и наука за бъдещето. Преподавателите и студентите са днешните ни откриватели, хората, които предвождат българската наука. Тук всичко е обърнато към бъдещето – то е в аудиториите. С тези думи президентът Илияна Йотова приветства присъстващите на тържественото отбелязване на 145-годишнината от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Честването под надслов „145 години традиции, иновации и развитие" е под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президентството.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Присъствието на представители на българските институции, на много авторитетни личности на празника на училището Йотова определи като високо признание за неговата дейност. Тя поздрави ръководството и преподавателите, а на студентите каза, че щом са избрали Висшето училище по телекомуникации и пощи, вече са постигнали успех.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова връчи на Илияна Йотова плакет „145 години Висше училище по телекомуникации и пощи" в знак на признание за отношението й към българското образование и като приятел на ВУТП.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

В приветствието си президентът открои дългата история на висшето училище, като посочи знакови моменти от българската и европейската история, които са се случили през далечната 1881 г. В България се полагат основите на редица държавни институции, а в европейски мащаб 1881-ва е определена като Година на модерността заради редица новости, свързани с телефонната свързаност и електричеството.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

„В току-що създадената българска държава княз Александър Батенберг прилага тази модерност, като създава Държавното телеграфо-пощенско училище. Това са политици, които могат да гледат напред във времето", посочи Илияна Йотова.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Тя определи музея във ВУТП като машина на времето, където всеки може да види напредъка на технологиите.

Държавният глава връчи дипломите и медалите на отличниците магистри, както и дипломите за научно-образователна степен „доктор".