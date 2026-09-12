Комисията, установила тежките болести на помилвания, е назначена от Надежда Йорданова при кабинета „Петков“

Медицинска комисия, определена през юли 2022 г. със заповеди на тогавашния министър на правосъдието Надежда Йорданова, е установила, че заболяването на Огнян Атанасов е тежко и създава риск за живота и здравето му. Съставът на комисията е бил съгласуван с тогавашния здравен министър Асена Сербезова, а в процедурата е участвал и заместник-министърът на правосъдието по това време Емил Дечев. И тримата са били част от управлението по време на кабинета на Кирил Петков, съобщава "Гласове".



Случаят на Атанасов беше изваден отново на дневен ред от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който вчера поиска Илияна Йотова да даде публично обяснение за решението. Часове по-късно от президентството отговориха, че решението е било основано на тежкото здравословно състояние на Атанасов и е взето след обстойна проверка от Комисията по помилването.

През декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент го е помилвала, след като той е бил осъден на 15 години затвор в Гърция за престъпления, свързани с внос, трафик и продажба на наркотици. По данни на президентската институция към момента на помилването той е бил изтърпял пет години от наказанието, а изпълнението му вече е било прекъснато за около две години заради влошеното му здравословно състояние. Решението е било взето след разглеждане на случая от Комисията по помилването и експертно медицинско становище.

Експертната медицинска оценка е изготвена по искане на Комисията по помилването към президента, която разглежда молбата на Атанасов. По информация на медията лекарите са установили гигантска аневризма на базиларната артерия, притискаща мозъчния ствол, както и редица други тежки заболявания. Становището е изпратено на Комисията по помилването преди тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова да подпише указа за помилването му през декември 2022 г.

Огнян Атанасов е осъден през 2019 г. на 15 години затвор за внос, трафик и продажба на наркотични вещества в Гърция. Престъпленията са извършени през 1999–2000 г., а присъдата е постановена от Апелативния съд в Солун и впоследствие е приета за изпълнение в България. От „Гласове" съобщават, че до момента на помилването Атанасов е изтърпял пет години от наказанието.

Здравословните му проблеми започват още през 1999 г. след пътнотранспортно произшествие, при което изпада в кома и получава коремна и черепно-мозъчна травма. През следващите години той многократно е хоспитализиран заради последиците от травмата и настъпилите органични промени.

През 2021 г. Атанасов прекарва исхемичен мозъчен инсулт с исхемия в областта на мозъчния ствол. Тогава са установени гигантска аневризма на базиларната артерия, която притиска мозъчния ствол, както и симптоматична епилепсия. През октомври същата година той е лекуван и в Клиниката по клинична хематология и медицинска онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" в София.

През май 2022 г. Атанасов е приет по спешност в хирургично отделение в Петрич заради перитонит. Месец по-късно – през юни 2022 г., е подадена молбата му за помилване.

Именно след това Комисията по помилването към президента изпраща до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" Ивайло Йорданов искане за експертно становище за здравословното състояние на Атанасов. Това е стандартна процедура при разглеждане на постъпила молба за помилване.

През юли 2022 г. със заповеди на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова е определен съставът на специалната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Заповедите са съгласувани с министъра на здравеопазването Асена Сербезова.

Комисията се запознава с медицинската документация и общото състояние на Атанасов и стига до заключение, че заболяването му е тежко и крие риск за живота и здравето му. По информация на „Гласове" към момента на помилването изпълнението на присъдата му вече е било прекъснато за период от две години.

Законът допуска изпълнението на наказанието да бъде прекъснато при тежко заболяване на осъдения до неговото оздравяване. Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс решението се взема от окръжния прокурор по мястото на изтърпяване на наказанието, като предложение за това може да направи и началникът на затвора.

На 27 август 2022 г. Атанасов е настанен в Специализираната болница за активно лечение на лишени от свобода в София, където остава под клинично наблюдение.

След получаването на медицинското становище преписката е разгледана от Комисията по помилването към президента. Тя е помощен експертен орган, който разглежда молбите за помилване и ги докладва на вицепрезидента с мотивирано предложение.

На 5 декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент Илияна Йотова подписва указ №119, с който Огнян Атанасов е помилван за оставащата част от присъдата.

Случаят отново придобива публичност през 2025 г. заради ново наказателно производство срещу Атанасов.

Според разследващите органи в началото на 2023 г. започва дейността на нова група за наркотрафик. Това обаче не е съдебно установен факт към момента, а твърдение на прокуратурата по новото дело.

На 18 февруари 2025 г. при операция в Пиринско са иззети приблизително 5 кг наркотични вещества. Атанасов е задържан заедно с още няколко души, а прокуратурата го обвинява във връзка с организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

Има обаче важна фактологична подробност около самото задържане. Наркотиците са открити в черен джип край ресторант „Алпийска градина" в село Градево, докато според публикации в медиите Атанасов е задържан отделно – в заведение в Кресна.

Между 20 и 27 февруари 2025 г. съдът разглежда мярката му за неотклонение. Първата инстанция определя „задържане под стража", а на 27 февруари Софийският апелативен съд потвърждава мярката. На официалната си страница съдът посочва Огнян А. като обвиняем за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

През април 2025 г. здравословното състояние на Атанасов отново става част от съдебния спор. Първоначално Благоевградският съд отказва да го освободи, след като медицинските експерти приемат, че заболяванията му могат да бъдат лекувани и в условията на задържане.

На 25 април 2025 г. обаче Софийският апелативен съд променя мярката му от „задържане под стража" на домашен арест.

До момента няма окончателна присъда по това производство.