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Нов пожар бушува близо до завода на ЕМКО в Габровско

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Пожарна СНИМКА: Архив

Пожар е възникнал в труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода на ЕМКО в Горни Върпища, където в петък вечер се запали складовата база. На място са екипи на пожарната, съобщават от полицията в Габрово.

Огънят вече е локализиран и няма опасност да достигне до селото, заявиха от МВР. Една от вероятните причини за разпалването му е силният вятър, който се е извил в района, съобщава bTV. 

Продължава и гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове.

Снощи горяха складове на ЕМКО край Царева ливада, като местни жители са съобщили и за единични взривове. В събота на място пристигнаха вътрешният министър Иван Демерджиев, главният секретар Любомир Николов и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов.

Пожарът е избухнал в петък вечерта в складова база за боеприпаси край село Горни Върпища, като по-късно от ЕМКО потвърдиха, че обектът е техен. Инцидентът се случи само месец след пожара в склад за боеприпаси на компанията край село Белица, Трявна, по който прокуратурата все още разследва всички възможни версии за причините.

Пожарна СНИМКА: Архив

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