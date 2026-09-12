Кола блъсна паркиран автомобил в Карлово, човек пострада

На място са пристигнали полиция и Пътна помощ

Човек е пострадал при катастрофа между движещ се автомобил и паркирана кола в Карлово, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал около 17,45 ч. днес на ул. "Ген. Владимир Заимов". Катастрофата се е разминала без загинали, но има един ранен. Материалните щети по автомобилите също са сериозни - на място, освен полиция, е пристигнала и Пътна помощ. Все още няма информация за състоянието на пострадалия. Снимка: МВР

Междувременно на територията на областта днес са станали още две пътни произшествия. Около 15,20 ч. шофьор се е блъснал в крайпътно съоръжение на автомагистрала "Тракия" малко преди отбивката за Белозем, като няма ранени при инцидента. В 9,05 ч. пък един човек е ранен при удар между коли под ъгъл на ул. "Недялка Шилева" в Пловдив.