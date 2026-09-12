БАБХ откри ново огнище на шарка по овцете и козите в село Рудина

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Ново вторично огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Рудина, община Крумовград, област Кърджали. В стопанството се отглеждат 193 овце, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сигналът до компетентните органи е подаден от стопанина, след като при животните са се появили клинични признаци на заболяването. Той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона. В нея попадат селата Рудина, Бяла поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринско, Страхил войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кокиче от община Кърджали, област Кърджали, както и Зимовина и Поповец от община Стамболово, област Хасково.

Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището.

В двете зони са въведени ограничителни мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Сред тях е забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим. В животновъдните обекти, които попадат в защитната и надзорната зона, ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС". Предвиден е и официален ветеринарномедицински контрол.

Предприето е и епизоотично проучване, което има за цел да проследи движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания при придвижването и преработката му съгласно действащото законодателство.

Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението на заболяването може да доведе до значителни икономически щети.