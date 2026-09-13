ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шведите си избират нов парламент

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23550458 www.24chasa.bg

Боряна Димитрова: Развръзката за ГЕРБ ще дойде на местните избори

3692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Боряна Димитрова КАДЪР: bTV

На този етап виждаме завръзката на трудните моменти, на изпитанията, на опита да се чертае нова стратегия на ГЕРБ. Развръзката ще дойде на местните избори. Това обясни по Би Ти Ви социологът от "Алфа рисърч" Боряна Димитрова във връзка с неиздигането на кандидат за президент от ГЕРБ. Тя каза, че на този етап е нереалистично да се очаква да има споразумение и общ ход между лидерите на политическите сили вдясно. Но е много важно накъде ще поемат избирателите на ГЕРБ, уточни социологът.

Тя не изключи възможността на втори тур да има преливане на гласове към Гюров и Кандев поради по-ясни геополитически разделение. Няма да е цялото електорално тяло на ГЕРБ. Но тук е и стратегическия риск на ГЕРБ - при следващи избори да проявят лоялност пред други политически сили, каза още тя. Според Боряна Димитрова ГЕРБ може за първи път беше в толкова трудна ситуация да излъчва недоумение и затруднение дали и кого да издигне за кандидат. И обърна внимание, че и в двата случая като че ли партията бе в губеща позиция. В единия плаща само политическата цена на неиздигането, а другата опция бе по-опасна - електорална щета, ако партията бе останала трета. Тогава тези избори щяха да бъдат публичен тест за електоралната тежест на партията. Между тези две лоши решения бе избрано първото - да бъде платена политическата цена.

Боряна Димитрова КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата