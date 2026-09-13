Боряна Димитрова: Развръзката за ГЕРБ ще дойде на местните избори

На този етап виждаме завръзката на трудните моменти, на изпитанията, на опита да се чертае нова стратегия на ГЕРБ. Развръзката ще дойде на местните избори. Това обясни по Би Ти Ви социологът от "Алфа рисърч" Боряна Димитрова във връзка с неиздигането на кандидат за президент от ГЕРБ. Тя каза, че на този етап е нереалистично да се очаква да има споразумение и общ ход между лидерите на политическите сили вдясно. Но е много важно накъде ще поемат избирателите на ГЕРБ, уточни социологът.

Тя не изключи възможността на втори тур да има преливане на гласове към Гюров и Кандев поради по-ясни геополитически разделение. Няма да е цялото електорално тяло на ГЕРБ. Но тук е и стратегическия риск на ГЕРБ - при следващи избори да проявят лоялност пред други политически сили, каза още тя. Според Боряна Димитрова ГЕРБ може за първи път беше в толкова трудна ситуация да излъчва недоумение и затруднение дали и кого да издигне за кандидат. И обърна внимание, че и в двата случая като че ли партията бе в губеща позиция. В единия плаща само политическата цена на неиздигането, а другата опция бе по-опасна - електорална щета, ако партията бе останала трета. Тогава тези избори щяха да бъдат публичен тест за електоралната тежест на партията. Между тези две лоши решения бе избрано първото - да бъде платена политическата цена.