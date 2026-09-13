Пак ще разследват има ли вина и контролът над полета за смъртта на пилотите на „Граф Игнатиево"

Прокурорът реши, че единствената причина за фаталния инцидент е грешка на майор Петко Димитров, но Военноапелативният съд отмени постановлението му за прекратяване на делото

Прокурорът по делото за смъртта на пилотите Петков Димитров и ст. лейтенант Венцислав Дункин ще трябва да разследва отново само грешки на командира на полета ли са причина за фаталния инцидент, или принос имат и контролиращите на авиобаза „Граф Игнатиево". Това следва от определение на Военноапелативния съд, който отмени постановлението за прекратяването на наказателното производство.

Димитров и Дункин загинаха при генерална репетиция за открит летателен ден точно преди 2 години - на 13 септември 2024 г. Те излетели с учебно-тренировъчен самолет L-39ZA "Албатрос" в 12,17 часа. Трябвало да изпълнят упражнението „10 на седма степен" (10/7) – полет на малка височина, комбинация от елементи на сложния пилотаж – косо полутоно, лупинг, кос лупинг, 1/2 кубинска осморка, възходящи елеронни тона. Пилотирал Петко Димитров, Венцисалав Дункин бил във втората кабина и трябвало да го подпомага. В един момент контролиращите полета забелязали, че самолетът изпълнява фигурите на височина, по-ниска от разрешената, на един от тях било наредено да се качи в кулата и да даде указания на Димитров и Дункин да спрат изпълнението на задачата, но самолетът се забил в земята. Двамата пилоти загинаха на място.

Сред разследване, продължило година и девет месеца, прокурорът по делото майор Христо Анчев заключи, че вина за инцидента има само Петко Димитров, защото е допуснал груби грешки - започнал да изпълнява фаталната фигура от височина 68 м над земята и със скорост 455 км/ч, вместо с предписаните минимум 200 м и 620 км/ч. Не откри вина у военните, следящи за сигурността на тренировката, и прекрати производството. „Старшият на летателната смяна и останалите служители, ангажирани с ръководството на полетите, не получават информация в реално време и не са могли да предотвратят случилото се", е записано в постановлението за това. Военният съд в Пловдив намери изводите му за правилни, но последва жалба от страна на близките на майор Димитров.

Състав на Военноапелативния съд е на мнение, че има неизяснени моменти в случилото се. „Прокурорът не е отговорил на въпроса кое длъжностно лице/лица отговаря конкретно за безопасното изпълнение на упражнението 10/7, в частност – за спазването на минималната безопасна височина, за реда на изпълнението му, като наблюдава и контролира отклонения от същите. Така представителят на държавното обвинение не е изследвал задълбочено въпроса дали настъпилата смърт на двамата пилоти стои в причинно-следствена връзка с евентуални нарушения на органи на управлението на въздушното движение по време на полета – кой, как и защо, в контролирана от длъжностни лица зона е допуснал екипажът в нито един етап от фаталния полет да не спазва реда, последователността и режима на полета и мерките за безопасност, конкретно – минималната безопасна височина", е записано в определението на Военноапелативния съд.

То е окончателно.