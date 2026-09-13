Крум Зарков: Опоненти на Йотова не защитават визии, а искат да намалят от авторитета й

Определени кръгове от политическите опоненти на Илияна Йотова си представят президентската кампания не като защитят техните визии, а като намалят от авторитета й. Няма да стане. Това каза лидерът на БСП и съпредседател на инициативния комитет за издигането на Илияна Йотова за президент Крум Зарков. Той припомни, че това е указ от 2022 г. и обясни, че в България политиката по помилване и тази, водена от Илияна Йотова, винаги е била много рестриктивна.

Той даде пример, че у нас би било невъзможно като в САЩ президентът да помилва сина си. Сериозният прочит показва, че на практика всички помилвания са поради здравословни причини, каза още той. В този момент един човек, който е осъден за наркотрафик - неговата вина не подлежи на съмнение, е поставен на масата на вицепрезидента със становище от експертна комисия, в която се казва, че неговото здравословно състояние е несъвместимо с престоя му в затвора. Тоест ако остане там, ще умре, обясни Крум Зарков. И попита опонентите на какво биха направили на нейно място.

Той определи като криза на политическите партии факта, че кандидатурите за държавен глава се издигат от инициативни комитети. Тя е дългогодишна и показва, че нашата представителна демокрация е ранена в основна нейна част - политическите партии. Крум Зарков обясни, че Илияна Йотова е действащ държавен глава и традицията повелява, когато се бори за нов мандат, да го прави чрез инициативни комитети като допълнителен символ на надпартийност.

Илияна Йотова се обръща към всички български граждани, защото тези избори са такива, каза още Зарков. Истината е, че аз жадувам за идеологически дебат, но знам, че той няма да се състои на тези президентски избори. Първо, защото те са мажоритарни, и второ - такава е тенденцията. Ние излизаме от едни парламентарни избори, в които никой не можа да се определи като ляв или десен, или не искаше да го прави, обясни той.

Какъв е политическият дебат на президентските избори?

Той е свързан с конституционните правомощия. Трябва да е способен да определи какво значи единството на нацията. Каква е конституционните правомощия на президента и къде стои той в нашата конституционна рамка. Как се отнася към самата действаща конституция в момента. Как се дефинира националния интерес вътре в страната и как се защитава отвън. Йотова по всички тези въпроси не само че се произнесе в своите слова дотук, но и доказа как работи в последната година като държавен глава, последните 10 като вицепрезидент, последните 25 като политик. За господин Гюров надявам се скоро да разберем, допълни Крум Зарков.