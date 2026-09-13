МВР и прокуратурата разкриват нови подробности за "Петрохан"

Ще ги обявят на брифинг в понеделник

Имало нови разпити на свидетели, проверявани са даренията

В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта тримата мъже при хижа „Петрохан" и другите трима от групата на Ивайло Калушев под връх Околчица.

Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата на Калушев.

Според БНТ активните действия по разследването са продължили и през лятото, а само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.

В края на август стана ясно, че комплексната експертиза, назначена по случая "Петрохан - Околчица", е 157 страници. Тя беше назначена месец след откриването на труповете на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов до хижата и на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев в кемпера под връх Околчица.

Това е сложна съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участието на четири вещи лица, за да се изяснят въпроси, свързани с начина на живот и поведението на членовете на групата, както и да се даде яснота за евентуалните мотиви за престъпленията.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за смъртта на Калушев, Златков и Макулев под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти. Още не е представено заключението по назначената комплексна експертиза за смъртта на тримата мъже до хижа "Петрохан".

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.

Разследващите към момента са категорични, че в Петрохан става дума за самоубийства, а в кемпера Калушев е застрелял двамата си последователи и после се е самоубил.

Както "24 часа" писа, майката на Ивайло Калушев ще наследи хижа "Петрохан", където синът ѝ е живял с петимата си последователи.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишния Александър, такова не е намерено.

Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова. В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стела Майсторова.

Освен "Петрохан" Стела Майсторова ще наследи и 5-те дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, от която той и двамата младежи се връщат дни преди смъртта си, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства, сред които и иззетият като веществено доказателство кемпер.