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Помогнаха на маратонец в Пирин да слезе от планината

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Пирин крие много изненади по всяко време на денонощието.

Планински спасители са помогнали на участник в маратона „Пирин Ултра", съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Той не е финиширал, намерен е и е свален без никакви проблеми, обясниха от службата.

През нощта в планините е валяло почти навсякъде, терените са мокри и температурите са между 2 и 9 градуса във високите части, информираха за условията от ПСС. Времето е доста хладно, облачността е разкъсана на места, вятърът е умерен в най-високата част на планината. Съоръженията в курортите работят.

Туристите трябва да са с по-топли дрехи, според прогнозата в ранния следобед се очакват дъжд и гръмотевични бури, така че хората да слязат в по-ниските части, посъветваха планинските спасители.

Пирин крие много изненади по всяко време на денонощието.

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