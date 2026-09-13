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След 18 жертви за 20 г. жителите на Обединение искат кръгово на кръстопът-убиец (снимки)

Дима Максимова

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Свещеник направи помен за упокой на жертвите Снимка: Дима Максимова

Жителите на полскотръмбешкото село Обединение тази сутрин излязоха на протест с настояване за обезопасяване на опасен кръстопът, където през ден се случват катастрофи.  На конфликтната точка, където се пресичат два третокрасни пътя - Полски Тръмбеш – Обединение и Самоводене – Обединение, местните са преброили 18 жертви на кръстовището за последните 20 г.  Въпреки всякакви мерки за насочване вниманието на шофьорите - пътни знаци, нарязвания на платното за намаляване на скоростта, колчета и хоризонтална маркировка, фаталните удари заради висока скорост и неспазено предимство продължават. 

Последният смъртоносен инцидент бе на 5 септември. Удариха се две леки коли, загинала пътничка от единия автомобил. Шофьорката му пострада тежко и бе откарана с въздушна линейка в болница. Още една жена, пътувала в колата бе с травми и в болница.

На фаталното кръстовище свещеник направи помен за загиналите, а хората пресичаха  в кръг със свещи в ръце. 

Изграждането на кръгово в Обединение е в напреднала фаза. Има средства и избран изпълнител, работи се активно за осигуряване проектната готовност и издаване на разрешението за строеж, съобщиха от АПИ.

Свещеник направи помен за упокой на жертвите
Опасното кръстовище в Обединение бе блокирано от протест
Хората пресичаха в кръг в центъра на кръстовището със свещи в ръце
Свещеник направи помен за упокой на жертвите
Опасното кръстовище в Обединение бе блокирано от протест
Хората пресичаха в кръг в центъра на кръстовището със свещи в ръце
Свещеник направи помен за упокой на жертвите
Опасното кръстовище в Обединение бе блокирано от протест
Хората пресичаха в кръг в центъра на кръстовището със свещи в ръце

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